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’da feci : 3 yaralı

’da bir kitapçının deposunda çıkan da 3 kişi yaralanırken 1 kişi de dumandan etkilendi. Panikleyen vatandaşlar camdan aşağıya atlayarak yangından kurtuldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 06:48 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 06:48
Kartal’da feci yangın: 3 yaralı
Olay, 02.30 saatlerinde, , Kordonboyu Mahallesi, Hamam Sokak'ta bulunan bir kitapçının deposunda meydana geldi. Kitapçının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Binanın girişindeki kitabevinin birinci katında çıkan yangın kısa sürede üst katlardaki ikametlere sirayet etti. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye, polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken binada ikamet eden vatandaşlar da kendi imkanlarıyla dışarı çıkmaya çalıştı. Edinilen bilgiye göre bu esnada vatandaşlardan biri ağır üç kişi yaralanırken bir kişi de dumandan etkilendi.

İddiaya göre binada ikamet edenlerden Ömer Kavak panikleyerek birinci kattan aşağıya atladı. Ağır yaralı olduğu tespit edilen Kavak, ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Araştırma Hastanesine götürüldü.

"Yangından kurtulmak için camdan atlayanlar oldu"

Olayı gören bir vatandaş ise "Yangın büyük ihtimalle elektrik kontağından çıktı. Çevrede ki vatandaşlar taş atarak haber verdiler içerideki arkadaşlara. Yangından kurtulmak için içeriden dışarı atlayanlar oldu. Birinin eli yandı büyük ihtimalle atlayan da oydu. Birinin ayağı falan kanıyordu. Toplam içeride 3 ve ya 4 kişi vardı. Şuan da burası kitap evi olarak kullanılıyor" dedi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
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Kartal’da feci yangın: 3 yaralı
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