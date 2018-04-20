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'nın eteğinde başladı... Ormana sıçramadan söndürüldü

'de zeytinlikte çıkan , ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü, 15 kovan arının telef olduğu yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 16:36 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 16:50
Kazdağları'nın eteğinde başladı... Ormana sıçramadan söndürüldü

eteklerinde bulunan Edremit ilçesi Doyran Mahallesi'ndeki bir zeytinlikte bugün saat 14.00 sıralarında alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

TELEF OLDULAR

3 arasöz, 5 itfaiye aracı ile çok sayıda orman ve itfaiye işçisinin müdahale ettiği , yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 1 hektarlık alan zarar görürken, 15 kovan arı da telef oldu.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangınla bağlantısı olduğu ileri sürülen bir kişiyi gözaltına aldı.

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Kazdağları'nın eteğinde başladı... Ormana sıçramadan söndürüldü
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