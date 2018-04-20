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’de öğrenci apartında

’de bulunan bir öğrenci apartında çıkan kısa süreli paniğe neden oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 07:01
Kırıkkale’de öğrenci apartında yangın
'de öğrencilerin yoğunluklu olarak yaşadığı Yenişehir Mahallesi 272. Sokak üzerinde bulunan bir öğrenci apartında saat 22.30 sıralarında çıktı. 5 Katlı binanın 4. katındaki bir dairede çıkan yangına Yahşihan ve Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın yan dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine dair apart sakinleri fişte unutulan bir ütüden kaynaklandığını iddia etti. Yetkililer ise henüz net bir sebep söylenmesinin doğru olmadığını söyledi.

Hiç kimsenin zarar görmediği yangına dair soruşturma sürüyor.
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Kırıkkale’de öğrenci apartında yangın
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