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'den son dakika uyarısı!

'den gelen son raporuna göre, ülkenin geneli parçalı ve çok bulutlu geçecek. Uzmanlar; Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Iğdır, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinde yaşanacak kuvvetli yağışlar sebebiyle sel uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 20.4.2018 08:10 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 08:21
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Parçalı ve çok bulutlu bir havanın beklendiği İstanbul'da Avrupa yakasının öğleden sonraya, Anadolu yakasının ise gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın için İstanbul'da yağış beklenmiyor.

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
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