Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den gelen son hava durumu raporuna göre, ülkenin geneli parçalı ve çok bulutlu geçecek. Uzmanlar; Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Iğdır, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinde yaşanacak kuvvetli yağışlar sebebiyle sel uyarısında bulundu.
Giriş Tarihi: 20.4.2018 08:10Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 08:21
Parçalı ve çok bulutlu bir havanın beklendiği İstanbul'da Avrupa yakasının öğleden sonraya, Anadolu yakasının ise gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın için İstanbul'da yağış beklenmiyor.