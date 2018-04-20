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O polisin cezası 3 yıl daha arttı

’da liseli ’nın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 11 yıl 8 ay hapis cezası alan polis memuru ’nın cezası 15 yıla yükseltildi

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018
O polisin cezası 3 yıl daha arttı
Esenyurt'ta 17 Şubat 2017'de yaşanan olayda lise öğrencisi Ömer Topkara ile bir arkadaşı hırsızlık sonrası gözaltına alınıp kelepçelenerek sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Bu sırada çocuklar kaçmaya başlayınca peşlerinden koşan polis memuru , beylik tabancasının kabzasıyla başına vurmak isterken silah ateş aldı ve yere yığıldı. Talihsiz çocuk olay yerinde öldü. Hakkında "Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi olası kast ile öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla dava açılan polis memurunu Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi, önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 11 yıl 8 aya düşürdü.

TAHRİK UNSURU YOKTUR
Topkara ailesi karara itiraz etti. Savcı da polisin silah kullanma yetkisi olmasına rağmen olay anında Saygılı'nın bu yetkisinin bulunmadığına dikkat çekti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık Saygılı'yı "Çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan bir kişiyi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemin olası kast ile işlendiğini kaydeden mahkeme, cezayı müebbete çevirdi. Daha sonra haksız tahrikin ağırlık derecesini dikkate alarak cezayı 18 yıla, iyi hal indirimiyle de 15 yıla düşürdü.
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O polisin cezası 3 yıl daha arttı
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