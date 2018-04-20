O polisin cezası 3 yıl daha arttı

İstanbul
Esenyurt'ta 17 Şubat 2017'de yaşanan olayda lise öğrencisi Ömer Topkara ile bir arkadaşı hırsızlık sonrası gözaltına alınıp kelepçelenerek sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Bu sırada çocuklar kaçmaya başlayınca peşlerinden koşan polis memuru Hudeyfe Davut Saygılı
, beylik tabancasının kabzasıyla başına vurmak isterken silah ateş aldı ve Ömer Barış Topkara
yere yığıldı. Talihsiz çocuk olay yerinde öldü. Hakkında "Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi olası kast ile öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla dava açılan polis memurunu Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi, önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 11 yıl 8 aya düşürdü. TAHRİK UNSURU YOKTUR
Topkara ailesi karara itiraz etti. Savcı da polisin silah kullanma yetkisi olmasına rağmen olay anında Saygılı'nın bu yetkisinin bulunmadığına dikkat çekti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık Saygılı'yı "Çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan bir kişiyi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemin olası kast ile işlendiğini kaydeden mahkeme, cezayı müebbete çevirdi. Daha sonra haksız tahrikin ağırlık derecesini dikkate alarak cezayı 18 yıla, iyi hal indirimiyle de 15 yıla düşürdü.