Son dakika: Bursa Terminali'nde hareketli dakikalar! Polis, kuş uçurtmuyor

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin kritik noktalarındaki operasyonlarını sürdürüyor. Bugün de yaklaşık 100 kişilik ekip ve uyuşturucu dedektör köpeği Rona'yla birlikte terminalin giriş ve çıkışları tutuldu.

Çoğunluğu doğu ve farklı illerden Bursa'ya otobüs ile uyuşturucu madde getirilmesini engellemek için yapılan operasyonda hareketli dakikalar yaşandı. Polis ekipleri şüphelendikleri otobüsleri durdurup yolcuların kimlik sorgusunu yapıp valizleri ve bagajları didik didik aradı.

Narkotik operasyonunun gün boyu süreceği belirtilirken, Terminaldeki sivil görevli sayısının arttırılacağı, zaman zaman da şok denetimlerin yapılacağı belirtildi

Geçtiğimiz günlerde de güvenliğin arttırılması amacıyla terminale giriş çıkışların gelişigüzel yapılmasının önüne geçilmiş, kapılar ve xray cihazları kullanılarak terminale giriş çıkışların temini sağlanmıştı.