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sonuçlarında sürpriz! 19 Nisan Süper Loto sonuçları Süper Loto bilet sorgulama

Vatandaşların zengin olma hayaliyle bilet aldıkları, hayallerini süsleyen büyük ikramiyeyi kazanmak için çekilişini canlı olarak takip ettikleri çekilişinde sonuçları dün akşam belli oldu. 19 Nisan Süper Loto sonuçları sabah.com.tr'de. 548. hafta Süper Loto çekilişi yine İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleşti? Büyük ikramiye ne kadar? Şanslı numaralar hangileri?

Giriş Tarihi: 20.4.2018 10:35
Süper Loto sonuçlarında sürpriz! 19 Nisan Süper Loto sonuçları Süper Loto bilet sorgulama

Dün akşam gerçekleştirilen 19 Nisan sonuçlarında şanslı numaralar 01 - 12- 28 - 30 - 39 ve 45 oldu. Bilet alan herkesin hayalini kurduğu büyük ikramiye ise gelecek hafta gerçekleşecek 549. hafta çekilişine devretti. Dünkü çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1.681.587,43 TL'lik büyük ikramiye devretti! Süper Loto bilet sorgulama işlemlerinizi haberimizin içinde gerçekleştirebilirsiniz.

19 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

6 bilenin çıkmadığı Süper Loto sonuçlarında büyük ikramiye gelecek haftaya devretti. Bununla birlikte 5 bilen 50 kişi ise kişi başı 10.463,30 TL'lik ikramiyeyi kazandı. 4 bilen kişi sayısının 2.684 olduğu çekilişte bu kişilerin kazandıkları ikramiye 209.15 TL oldu. 3 bilen kişi sayısı ise 60.862 oldu ve bu kişiler 15.95 TL kazandı.

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Süper Loto sonuçlarında sürpriz! 19 Nisan Süper Loto sonuçları Süper Loto bilet sorgulama
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