Süper Loto sonuçlarında sürpriz! 19 Nisan Süper Loto sonuçları Süper Loto bilet sorgulama

Dün akşam gerçekleştirilen 19 Nisan Süper Loto sonuçlarında şanslı numaralar 01 - 12- 28 - 30 - 39 ve 45 oldu. Bilet alan herkesin hayalini kurduğu büyük ikramiye ise gelecek hafta gerçekleşecek 549. hafta çekilişine devretti. Dünkü çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1.681.587,43 TL'lik büyük ikramiye devretti! Süper Loto bilet sorgulama işlemlerinizi haberimizin içinde gerçekleştirebilirsiniz.

19 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

6 bilenin çıkmadığı Süper Loto sonuçlarında büyük ikramiye gelecek haftaya devretti. Bununla birlikte 5 bilen 50 kişi ise kişi başı 10.463,30 TL'lik ikramiyeyi kazandı. 4 bilen kişi sayısının 2.684 olduğu çekilişte bu kişilerin kazandıkları ikramiye 209.15 TL oldu. 3 bilen kişi sayısı ise 60.862 oldu ve bu kişiler 15.95 TL kazandı.