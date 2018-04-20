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trafiğe kapatıldı

Haydarpaşa-Gebze banliyö hattı yenileme çalışmaları kapsamında üzerindeki karayolu köprüsünün yıkılıp yenilenmesi için Üsküdar’dan ’e giden ana arter kapatıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 06:46
Tıbbiye caddesi trafiğe kapatıldı
Köprü, Ulaştırma Bakanlığı'nın yenileme çalışmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün UTK2018/15-27 sayılı kararı ile 19 Nisan Perşembe akşamı (Cuma'ya bağlayan gece) araç ve yaya trafiğine kapatıldı. üzerindeki köprünün kapatılmasının ardından bölge trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için ise Geçici Trafik Sirkülasyon Projesi hazırlandı ve köprüdeki taşıt trafiğinin verileceği geçici yol güzergâhları belirlendi.

Araç trafiği; Behiçbey Sokak'tan, Dr. Caddesi istikametinde Tek Yön olarak sağlanacak. Araçların, sahile paralel olarak 'ne ulaşabilmeleri için ise Caddesi, 2 x 2 bölünmüş yol olarak hizmet verecek. Dr. Eyüp Aksoy ve Orgeneral Şahap Gürler Rıhtım Caddesi istikametinde yeni açılacak yolu sadece toplu taşıma araçları (otobüs minibüs taksi servis) kullanabilecek.

Rıhtım Caddesi'ne gitmek isteyen diğer araçlar ise Taşköprü Caddesi ve Söğütlüçeşme Caddesi güzergâhını kullanarak Rıhtım Caddesi'ne ulaşabilecekler. Tıbbiye Caddesi ve Rıhtım Caddesi'ni kullanan yayalar için de yeni yaya yolu düzenlenecek.

Tıbbiye Köprüsü yenileme çalışmasının, yaklaşık 1 yıl süreceği belirtildi.
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Tıbbiye caddesi trafiğe kapatıldı
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