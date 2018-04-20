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'da terör operasyonu

'da terör örgütü /'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat bulundu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 09:38 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 09:38
Van'da terör operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü /'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda 19 Nisan'da haber merkezine gelen bir ihbarın değerlendirildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ile koordinasyon sağlayarak, Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde metruk bir adreste yapılan aramada, 6 kalaşnikof marka silah, buna ait 10 şarjör ve 207 fişek, 5 anti tank roket başlığı, bir anti personel roket başlığı, 6 roketatar sevk fişeği ile 71 uçaksavar fişek elde edilmiştir."

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

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Van'da terör operasyonu
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