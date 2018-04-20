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Yabancı uyruklu 4 kadın 'da gözaltına alındı

'da, polisin bir otele düzenlediği operasyonda yaptıkları belirlenen 2'si , diğerleri uyruklu 4 kadın gözaltına alındı. Polis, fuhşa aracılık ettikleri ileri sürülen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Gözaltına alınan, yaşları 25 ile 28 arasında değişen 4 kadının; çocuk doktoru, eczacı, tur rehberi ve bilgisayar teknikeri gibi meslek sahibi olmaları polisleri bile şaşırtttı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 17:02
Yabancı uyruklu 4 kadın Bodrum'da gözaltına alındı

'un Bitez ve Gümbet mahallelerindeki iki otele dün gece polis tarafından operasyonu düzenlendi.

Operasyonda Gümbet'teki otelde fuhuş yaptıkları belirlenen 2'si diğer 2'si de uyruklu 4 kadın gözaltına alındı.

Gözaltına alınan, yaşları 25 ile 28 arasında değişen 4 kadının; çocuk doktoru, eczacı, tur rehberi ve bilgisayar teknikeri gibi meslek sahibi olmaları polisleri şaşırtttı.

"BODRUM'U ÇOK SEVDİK" DEDİLER

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kadınlardan bilgisayar teknikeri Ukraynalı G.P.'nin (26), "Tatil için buraya geldik. Bir hafta önce tanıştığımız arkadaşlarla samimi ilişkiler kurduk. Para karşılığı bu işi yapmıyoruz. Ciddiyiz, hepimiz ileriyi düşünüyoruz, Bodrum'u çok sevdik, tanıştığımız erkek arkadaşlarla evlenip, buraya yerleşmek istiyoruz" dediği öğrenildi.

SINIRDIŞI EDİLECEKLER

Gözaltına alınan 4 kadın işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü 'ne gönderildi. Polis, fuhuşa aracılık ettiği ileri sürülen 2 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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Yabancı uyruklu 4 kadın Bodrum'da gözaltına alındı
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