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Yaralı yavru atmacaya ambulansla müdahale

’te yaralı halde ormanda bulunan yavru atmacaya ilk müdahale, ihbar üzerine olay yerine tam teşekküllü ambulansla gelen veteriner ekipleri tarafından yapıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 16:02 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 16:09
Yaralı yavru atmacaya ambulansla müdahale
Orman İşletme Görevlisi Yusuf Sarı, Dülük Baba Ormanı içerisinde yaralı halde bulunan ve uçamayan bir atmaca gördü. Sarı telefonla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Alo 153 çağrı hattını arayarak yardım istedi. 153 ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Başkanlığına haber verildi. İhbarın ardından Veteriner Teknisyen Burhan Danabaş, tam teşekküllü ambulansla bölgeye gitti. Ekipler orman işletme görevlisi tarafından kafese alınan yaralı atmacaya ilk müdahaleyi yapılırken, hayvanın kanadının kırık olduğu belirlendi. Ambulansa konulan yavru atmaca, Gaziantep Hayvanat Bahçesi içerisindeki Hayvan Hastanesine götürüldü.

Hastanede tedavisine başlandığı öğrenilen yavru atmacanın tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğaya salınacağı belirtildi.
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Yaralı yavru atmacaya ambulansla müdahale
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