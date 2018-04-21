1 ay koruma itirazına ret

Ortaköy'de
sunucu Ece Erken
, evinin dekorasyonunu yapan mimar komşusu Jale Barahya'ya borcunu ödemeyince mahkeme, Barahya'ya 145 bin 464 lira ödenmesine karar verdi. Erken de bunun üzerine sosyal medyada, "Ben dolandırıldım, siz dolandırılmayın" diye yazdı. Hakarete uğradığını gerekçe gösterip şikayette bulunan ve 15 bin TL'lik tazminat davası açan Jale Barahya, Ece Erken'den korunmak için tedbir istedi. Mahkeme de Ece Erken hakkında 1 ay süreyle Jale Barahya'ya uzaklaştırma kararı verdi. Mahkeme Ece Erken'in itirazını reddetti.