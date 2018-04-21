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'da trafik kazası: 1 ölü...

'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin Tır'la çarpıştığı kazada (35), yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018 12:53 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 12:54
Antalya'da trafik kazası: 1 ölü...

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi D- 400 karayolu İtfaiye Kavşağı'nda meydana geldi. idaresindeki 07 JU 712 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen M.S.'nin (44) kullandığı 72 DN 760 plakalı Tır'a çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Ali Toksöz, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ağır yaralı Toksöz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Toksöz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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Antalya'da trafik kazası: 1 ölü...
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