Jandarmadan villalara kumar operasyonu

İstanbul
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynayan ve oynatanlara yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Silivri, Çatalca ve Sancaktepe'de villalarda kumar oynatıldığı bilgisini alan ekipler, şahısların daha önce kumar oynatıldığı için kapısına mühür vurulan ve bakımsızlıktan harabeye dönen bir villanın mührünü sökerek kumar oynamaya devam ettiklerini belirledi. Lüks villaların dikkat çekmemek için kumarhaneye çevrildiğini tespit eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adresleri yakın takibe aldı. Villalara çok sayıda insanın giriş çıkış yaptığını belirleyen jandarma ekipleri baskın düzenledi. Ekipler, masaların üzerinde oyun kartları ve pullarla kumar oynayanlara suçüstü yaptı. JANDARMA CEZA YAĞDIRDI
Jandarmanın çeşitli tarihlerde yaptığı operasyonlarda 7 adet oyun makinesi, 3 adet oyun makinesindeki numaraları göstermeye yarayan televizyon, yüzlerce tombala kartı, tombala kağıdı, oyun pulları ile plastik oyun topları ele geçirildi. Suçüstü yapılan şahıslardan 8'inin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı.
Baskın esnasında kumar oynayan 210 kişiye yaklaşık 60 bin TL idari para cezası uygulanırken, kumar oynatan ve kumar oynatmak için yer temin eden 5 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.