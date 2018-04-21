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Adası'na "3 günlük tatil" ilgisi

'nın hafta sonuyla birleşmesini fırsat bilen tatilciler, Yunanistan'ın Adası'na gitmek için Deniz Hudut Kapısı önünde yoğunluğa neden oldu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018 13:35 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 13:40
Midilli Adası'na 3 günlük tatil ilgisi

İstanbul, , Bursa ve başta olmak üzere birçok kentten gelen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tatilcilerin ilgisi, - arasında feribot seferleri düzenleyen turizm acentelerinin yüzünü güldürdü.

Bir turizm şirketinin sahibi Eşref Jale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den Yunan adalarına yönelik yoğunluğun bu tatilde de devam ettiğini söyledi.

Yoğunluğun tatil dönemini kapsadığını belirten Jale, " nedeniyle ortaya çıkan 3 günlük tatil nedeniyle yaşadığımız bu yoğunluk, turizm sezonuna iyi bir giriş yapmamıza sebep oldu. İnşallah bu yoğunluk sezon boyunca da sürer." diye konuştu.

Midilli'ye sefer yapan feribot kaptanlarından Hasan Balcı da Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde yoğunluk oluşturan tatilcilerin, daha önce Ege Adaları'nda tatil yapan ve aynı tatili tekrarlamak isteyenlerden oluştuğunu ifade etti.

Balcı, 'nın ekonomik anlamda ucuz olması nedeniyle Türk tatilcilerden ilgi gördüğünü dile getirerek, "Midilli halkının Türklere yakın davranmasının yanı sıra turizm alanında ucuz ve kaliteli hizmetler sunulması da bu talebin artmasına neden oluyor." dedi.


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Midilli Adası'na "3 günlük tatil" ilgisi
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