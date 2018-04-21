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Otobüste kurtarma operasyonu

’da, otobüste kalp krizi geçirip koltuktan düşen kadını gören şoför hızla hastanenin yolunu tuttu. Durumu fark eden diğer otobüsün şoförü, takip ederek kadına ı yaptı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018
Otobüste kurtarma operasyonu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bindiği halk otobüsünde kalp krizi geçirip koltuktan düşen ve başını yere çarpan kadını gören şoför kapıları kapatıp hızla hastaneye yöneldi. Aynı güzergahta görev yapan diğer otobüsün daha önce ambulans kullanan şoförü de acil bir durum olduğunu anlayıp otobüsün arkasından hastane bahçesine girerek kadına müdahale etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ
'ne ait denetimli halk otobüsü şoförü Muhammet İnal geçtiğimiz pazartesi günü otobüste bir kadının oturduğu koltuktan yere düştüğünü gördü. Düşerken başını da çarpan kadını gören yolcular panik halinde yardım etmeye çalışırken devreye otobüs şoförü İnal girdi. Şoför, otobüsün bütün kapılarını kapatıp dörtlü flaşörleri açarak korna eşliğinde hızla hastanenin yolunu tuttu. 4 kilometre yolcu alıp indirmeyen otobüs şoförü, telefonla önceden bilgi verdiği Manavgat Devlet Hastanesi acil servisine geldi. Acil servis müdahalesi beklenirken, hastane bahçesine giren otobüsü gören bir başka otobüs şoförü Mustafa Güngör de, yolunu değiştirerek hastaneye girdi. Ambulanslarda görev yapan ve bilgisi olan Güngör, kadının boğazına kaçan dilini çıkartıp nefes almasını sağladı ardından da hastayı otobüse giren acil servis ekiplerine teslim etti. Kadının sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.
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Otobüste kurtarma operasyonu
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