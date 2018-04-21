Sakura zamanı

Japon kirazı olarak bilinen Japonya
'nın simge çiçeği "Sakura" İstanbul
luların ilgi odağı oldu. İstanbul Sarıyer
'e bağlı Baltalimanı'ndaki "Japon Bahçesi
" ziyaretçi akınına uğruyor. Yabancı turist
lerin de ilgisini çeken bahçe, pembe sakura ağaçları ile çevrili. İstanbullular ise şehirde böyle bir bahçenin olmasından çok memnun. Renk cümbüşünün yaşandığı doğa harikası bahçe güzelliğiyle dikkat çekiyor. ŞELALE, GÖLET, ÇARDAK...
Nisan ortası itibariyle sakuralar çiçek açtı. Türkiye
'de nadir olarak bulunan Japon çiçekleri yaklaşık bir ay boyunca görsel bir şölen oluşturuyor. Japon Bahçesi ise ender sakuralara sahip bir alan. 6 bin 137 metrekarelik bahçe Japonya ile Türkiye'nin işbirliğiyle kuruldu. Son yıllarda gerçekleşen tadilat ile doğa harikasına dönen çiçeklerin açmasıyla ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Japonya'nın Shimonoseki şehri ile İstanbul arasındaki kardeşliğin de bir simgesi olan parkta "Japon Bahçesi"nin temel karakteri olan Çay Odası (Yogetsuan), şelale, gölet, çardak gibi öğeler yer alıyor. İki şehrin kardeşliğinin sembolü olarak aynı mevsimde Shimonoseki'de İstanbul'un simgesi laleler açıyor. PARKA GİRİŞ ÜCRETSİZ
Dünyanın farklı bölgelerinden turistlerin de ziyaret ettiği bahçede Japon Konsolosluğu ve dernekleri çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriyor. İstanbullu ziyaretçiler ise "Şehrin içinde böyle yeşil alanlar görmekten çok memnunuz. Bakımlı ve kuş seslerini dinleyebileceğimiz yerlerin olması bizi memnun ediyor. Keşke böyle parklar daha çok olsa" ifadelerini kullandı. Ücretsiz
olarak giriş yapılan parkta ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektiriyor. HAYAT VE ÖLÜMÜN SİMGE ÇİÇEĞİ
Japonya'nın ulusal simge
lerinden Sakura, süs amacı ile yetiştirilen, yenilmeyen Japon kiraz ağaçlarının çiçeklerine verilen isimdir. Ömrü sadece 1 hafta ve 10 gün kadar olan sakuralar; Japonlara genç, güzel ve hayat dolu iken ölümün bir anda gelebileceğini ve bütün güzelliklerine rağmen bir anda kaybedebileceklerimizi hatırlatır. Kısa hayatları ve ani ölümleri ile sakuralar, samuray yaşam tarzını benimseyen Japonlar için bir çiçekten çok daha fazlasıdır.