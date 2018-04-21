Zindaşti’ye Zekeriya Öz tutuklaması

Uyuşturucu
baronu İranlı Naci Şerifi Zindaşti ve adamlarına ilişkin yürütülen soruşturmada Zindaşti ile birlikte 2'si polis 6 şüpheli tutuklandı. Bir polis memuru tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zindaşti'nin eşi ile birlikte 3 kişi ise adli kontrol şartıyla savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Savcılığın tutuklanma talebine ilişkin yazıda Zindaşti'nin, Öz ve FETÖ
'den tutuklu olan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz ile bağlantısına dikkat çekildi. DAVALARIN HÂKİMİNİ DEĞİŞTİRDİ
Zindaşti'nin Ergenekon soruşturmasındaki gizli tanık
ifadeleri doğrultusunda, Balyoz ve Hrant Dink cinayet
i gibi davalarda hakimlerin değiştirildiği ve yerlerine FETÖ'ye mensup hakim ve savcıların atandığı vurgulandı. Zindaşti'nin, Öz'ün istediği ifadeleri verdikten sonra tahliye olduğu ve elini kolunu sallayarak uzun süre dolaştığı belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 Nisan'da uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Zindaşti'yle birlikte 10 kişi yakalanmıştı. Sulh ceza hakimliğindeki sorgularının ardından Zindaşti, Ekrem Öztunç, Ali Savaş, Seyyid Nurullah Rezai ile başkomiser Fatih Y. ve polis Ergül K. tutuklandı. Polis Gönen K. ise hakkında yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Zindaşti, eski savcı Öz tarafından 2010'da Ergenekon soruşturmasında gizli tanık yapılıp, uyuşturucu davasından tahliye edilmesiyle gündeme gelmişti. "Terazi" kod adıyla Ergenekon soruşturmasında gizli tanıklık yapan Zindaşti, 2014'te ise İstanbul Büyükçekmece'de arabasında uğradığı silahlı saldırıda yaralanmış, araçtaki kızını ve şoförlüğünü yapan yeğenini kaybetmişti. DRONE İLE TAKİP EDİLMİŞTİ
6 Nisan'da sabaha karşı düzenlenen operasyonda drone ile takip edilen Zindaşti ve 9 adamı kıskıvrak yakalanmıştı.