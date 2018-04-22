23 Nisan 2018 kutlama mesajları ve sözleri yeni! - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

23 Nisan mesajları bu yıl yine en çok paylaşılan konuların arasında yer aldı. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel güne sayılı saatler kala 23 Nisan 2018 Çocuk Bayramı kutlama mesajları ve sözleri sık sık araştırılıyor. Tüm yurtta coşkuyla kutlanacak bu anlamlı gün için ise son hazırlıklar yapıldı. Okullarda ve yurdun çeşitli yerlerinde törenler yapılarak bugünün vurgusu anlatılacak. Siz de sosyal medya hesabınızdan 23 Nisan ile ilgili kısa uzun mesajları paylaşmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.