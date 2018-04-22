Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 23 Nisan 2018 kutlama mesajları ve sözleri yeni! - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

2018 kutlama mesajları ve sözleri yeni! - mesajları

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği anlamlı güne kısa bir süre kaldı. Yine tüm yurtta coşku ile kutlanacak bu bayram öncesi etkinlikler için son provalar gerçekleştiriliyor. Yurt genelinde coşkuyla kutlanan bu özel günün coşkusu sosyal medyada da kutlama mesajları ve sözleri ile yaşanacak. Kısa ve uzun mesajları, bu yıl da sabah.com.tr adresinde. Özellikle törenlere ve etkinliklere katılamayacak olan vatandaşlar ve sözleri şimdiden araştırmaya başladı.

Giriş Tarihi: 22.4.2018 11:20 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 11:21
23 Nisan 2018 kutlama mesajları ve sözleri yeni! - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

mesajları bu yıl yine en çok paylaşılan konuların arasında yer aldı. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel güne sayılı saatler kala 23 Nisan 2018 Çocuk Bayramı kutlama mesajları ve sözleri sık sık araştırılıyor. Tüm yurtta coşkuyla kutlanacak bu anlamlı gün için ise son hazırlıklar yapıldı. Okullarda ve yurdun çeşitli yerlerinde törenler yapılarak bugünün vurgusu anlatılacak. Siz de sosyal medya hesabınızdan 23 Nisan ile ilgili kısa uzun mesajları paylaşmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
23 Nisan 2018 kutlama mesajları ve sözleri yeni! - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN