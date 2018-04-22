Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde park halindeki 01 KE 943 plakalı bir kamyondan şüphelenen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu aracı incelemeye aldı. Aracın motor şase numarası ile plakanın eşleşmediğini fark eden polis, bu numaraların hacizli olan 01 SZ 437 plakalı bir başka kamyona ait olduğunu tespit etti.

''BENİM GİBİ ŞOFÖRLÜK YAPAN BİRİYLE TANIŞTIM''

Araç sahibi Ali Ramazan Ç. gözaltına alınırken, emniyetteki sorgusunda da her şeyi itiraf etti. Kendisinin emekli olduğunu ve kamyonuyla nakliye işi yaparak, ailesinin geçimini sağlamaya çalıştığını anlatan Ali Ramazan Ç, "Kamyonum eski olunca sürekli arıza çıkartıyor, şase kısmı kırılıyordu. Bu arızaları yaptırmaktan artık bıkmıştım. 2015 yılında benim gibi şoförlük yapan S. adında biriyle tanıştım. Bana aracımla aynı marka motor ve şase olduğunu söyledi" dedi.

Motor ve şaseyi, 2 bin 500 lira karşılığında satın alıp, kendi imkanlarıyla kamyonuna taktığını belirten Ali Ramazan Ç., aracındaki defransiyel, damper, şoför kupası, ön ve arka dingilleri de bin 200 liraya bir hurdacıya sattığını itiraf etti. 1992 model olan kamyonu 2015 yılında bu şekilde kullandığını kaydeden Ali Ramazan Ç, "Yaptığımın suç olduğunu bilmiyordum. Bilseydim kesinlikle yapmazdım. Çok pişmanım" savunmasını yaptı. Kamyona el konulup, yedi emine çekilirken, zanlı da 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.