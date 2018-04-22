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Asker eğlencesi dönüşü : 2 ölü

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018
Asker eğlencesi dönüşü kaza: 2 ölü
'da asker eğlencesinden dönenlerin bulunduğu otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Gümüşdere Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak bariyerlere çarptı. da, araçta bulunan 4 kişiden, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer 3 kişi ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayda ölen ve yaralanan kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı.
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