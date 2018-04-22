Bursa'da avukatı bıçaklayan 17 yaşındaki ikizlerin cezası belli oldu

BURSA'DA AVUKATI BIÇAKLAYAN 17 YAŞINDAKİ İKİZLERİN CEZASI BELLİ OLDU

Bursa'da, geçen Ekim ayında avukat Ahmet Cem Fırat'ı (47) ofisinin bulunduğu iş hanının girişinde bacaklarından bıçakla yaraladığı iddiasıyla haklarında dava açılan 17 yaşındaki ikizler E.A. ve Y.A., ilk duruşmada 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezayı 200 gün karşılığı 4'er bin lira adli para cezasına çeviren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Olay, geçen yıl Ekim ayında Uluyol Caddesi Güler Sokak'ta meydana geldi. Bursa Barosu avukatlarından Ahmet Cem Fırat, ofisinin bulunduğu iş hanının girişinde iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Avukat Fırat, iki bacağından yaralandı. Çağrılan ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fırat tedaviye alınırken, şüpheli olarak E.A. ve Y.A. adlı ikizler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan ikizler, adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.