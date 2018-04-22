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Damadın cevabı nikâhı iptal ettirdi

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Damadın cevabı nikâhı iptal ettirdi
'nın Turgutlu ilçesinde damadın cevabı nikahı iptal ettirdi. Turgutlu Belediyesi Nikâh Salonu'nda Hatice Koşman ve Turgut Dinçer Güneri dün nikâh masasına oturdu. Nikah memuru Ali Akça'nın "Hatice Koşman'ı eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna damat Dinçer, "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince nikâh memuru Ali Akçay nikahı iptal etti. Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, nikâhı kıymaya ikna olmayınca gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlilerinin çağrısı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de memur Akça'yı ikna edemeyince nikâh işlemleri iptal edildi.

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Damadın cevabı nikâhı iptal ettirdi
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