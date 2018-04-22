‘Durak ücreti’ adı altında şoförleri haraca bağladılar

Kartal-Kadıköy minibüs hattında minibüsçüleri haraca bağlayan çetenin arkasından Kadıköy- Kartal Minibüsçüler Derneği Başkanı çıktı. İstanbul polisinin soruşturması, geçtiğimiz şubat ve mart aylarında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran ve Kartal-Kadıköy minibüs hattında çalışan beş minibüsçünün şikayeti üzerine açıldı. Minibüsçüler kendilerini 'Kahya' olarak tanıtan kişilerin kendilerinden her gün 'durak ve park ücreti' adı altında 50 veya 60 lira haraç istediklerini, vermediklerinde darp edildiklerini iddia etti. Polis, haraç toplayan 16 çete üyesinin kimliklerini belirledi. Elebaşısı cezaevinde bulunan çeteye operasyon yapıldı. 13 şüpheli, iki tabanca, bir pompalı tüfek, 85 senet, yedi adet ajanda ile gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde cezaevindeki çete lideri V.D.'nin talimatları ile hareket ettiklerini itiraf etti. V.D. de ifadesinde, kendisini Kartal-Kadıköy Minibüsçüler Derneği Başkanı B.G.'nin azmettirdiğini söyledi. Polis, dernek başkanı B.G.'yi de gözaltına aldı. B.G.'nin, minibüsçülerden aylık 60 bin lira para topladığı ve bu paraları daha sonra maddi sıkıntı yaşayan derneğe bağlı minibüsçülere faiz karşılığında verdiği tespit edildi. El konulan senetlerin, kendilerinden ilk olarak haraç alınıp ardından da maddi sıkıntı yaşadıkları için B.G.'den faizle borç para alan minibüsçülere ait bir milyon 500 bin lira değerinde borç senetleri oldukları da belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Dernek başkanı B.G.'nin de aralarında olduğu 5'i tutuklandı.

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