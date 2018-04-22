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’te korkunç

’in ilçesinde ışıklarda meydana gelen korkunç ucuz atlatıldı. Kazada, kırmızı ışıkta duran araçlara çarpan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018 04:26 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 04:26
Edremit’te korkunç kaza
Edinilen bilgiye göre, gece 01:00 sıralarında Zeytinli kavşağı ışıklarda meydana geldi. Hızlı geldiği ileri sürülen Volkan B. (38) idaresindeki 64 BF 732 plakalı kamyonet, kırmızı ışıklarda duran 10 LM 226 plakalı araca, ardından 10 P 4006 ticari araca daha sonra ise 35 AY 2281 plakalı Tır'ın altına girerek durdu.

Kaza sonrası hurdaya dönen araçtan çıkarılan kamyonet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir kara yolunda ulaşım polis ve jandarma ekiplerinin aldığı tedbir nedeniyle aksamazken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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Edremit’te korkunç kaza
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