Kaçak avcıların korkulu rüyası

Orman ve Su İşleri Bakanlığı II. Bölge Müdürlüğü Bursa Şube Müdürlüğü personeli kaçak avcıları yakalamak için drone eğitimi aldı. BEBKA ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı II. Bölge Müdürlüğü'nün desteğiyle eğitim alan onlarca personel Bursa ve çevre illerde kaçak avcılara karşı drone ile sürekli gözlem yapacak. Bu sayede kaçak avcılar daha kolay yakalanıp yaban hayatın korunması sağlanacak. Uludağ Sarıalan'da bir araya gelen personele eğitmerler tarafından drone eğitimi verildi. Milli Parklar personeli İHA ehliyeti alarak drone kullanmaya başlayacak ve kaçak avcılara göz açtırmayacak. Eğitimler sonunda usta bir drone kullanıcısı olacak olan personel kaçak avcılara korku salıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı II. Bölge Müdürlüğü Bursa Şube Müdürlüğü Personeli, "Gayemiz tabii güzelliklerimizi ve ormanlarımızı korumak" dedi.

BUGÜN NELER OLDU