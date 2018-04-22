Kafede alacak-verecek çatışması

Kartal'da alacak verecek tartışmasında silahlar konuştu. Kafede oturan üç arkadaştan Bahtiyar T. diğer iki arkadaşını silahla ateş ederek vurdu. Olay sırasında kafenin yanındaki parkta çocuklar oyun oynarken olası bir faciadan şans eseri dönüldü. Olay önceki gün 14.30 sıralarında Soğanlık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Bahtiyar T., Muhammet K. ve Ali Kemal İ. kafede oturuyorlardı. İddiaya göre üç kişinin arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Bahtiyar T. silahını çıkartarak Muhammet K. ve Ali Kemal İ.'ye ateş ettikten sonra kaçtı. Yaralı Muhammet K. ve Ali Kemal İ. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis şüpheli Bahtiyar T.'yi çok geçmeden gözaltına aldı. Olayın yaşandığı sırada kafenin hemen yanında bulunan parkta çocuklar oyun oynuyordu. Açılan ateşin ardından kafenin kırılan camları oyun parkının hemen yanına düştü. Vatandaşlar çocuklarını alıp hızlıca olay yerinden uzaklaşırken olayda şans eseri başka kimse zarar görmedi.

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