Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı: İşte karayollarında son durum!

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti Nurtepe viyadüğü bitiminden İSKİ-AKOM girişine kadarki kesim trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-9. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım karşı şeritten çift yönlü sağlanacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM-Gebze kavşağında viyadük yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltmasına gidiliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Çankırı-Ankara yolunun 4-7. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten çift yönlü gerçekleştirilecek.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 0-38. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla 18 Mayıs'a kadar Trabzon-Beşikdüzü yönündeki kuzey şeritlerde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.