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ziyaretçi akınına uğruyor

Rize'de 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine ibade açılan 1160 rakımlı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda turistin ziyaret ettiği Kıbledağ Camii'ne en çok rağbeti arap turistler gösteriyor.

Giriş Tarihi: 22.4.2018 15:39 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 15:43
Kıbledağ Camii ziyaretçi akınına uğruyor

Rize'nin Güneysu ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine 1160 rakımlı Kıbledağ'ın zirvesine inşa edilip, 2 yıl önce ibadete açılan Hacı Yusuf Yılmaz Cami, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

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Kıbledağ Camii ziyaretçi akınına uğruyor
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