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'da sı: 3 yaralı

’nın Demirci ilçesinde meydana gelen sında 3 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018 07:21 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 07:21
Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

Kullandığı 45 PB 902 plakalı otomobille ncı Mahallesi'nden Demirci'ye giden Celal Çimen (57) iddiaya göre Osmankaşı mevkisinde yola çıkan tavşana çarpmamak için aracının yönünü değiştirdi.

Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikteki uçuruma devrildi.

Kazada sürücü Çimen ile eşi Dudu Çimen (57) ve Şerife Tokdemir (91) yaralandı.

Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi ile olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları Demirci Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı
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