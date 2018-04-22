Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

Kullandığı 45 PB 902 plakalı otomobille Kazancı Mahallesi'nden Demirci'ye giden Celal Çimen (57) iddiaya göre Osmankaşı mevkisinde yola çıkan tavşana çarpmamak için aracının yönünü değiştirdi.
Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikteki uçuruma devrildi.
Kazada sürücü Çimen ile eşi Dudu Çimen (57) ve Şerife Tokdemir (91) yaralandı.
Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi ile olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları Demirci Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.