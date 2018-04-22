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'Nurçin' inde flaş gelişme!

Ümraniye'de "Nurçinler" olarak bilinen gruptan olduğu belirtilen 'i vuran zanlı yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018 15:06 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 15:11
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10 Nisan'da meydana gelen olayda (44) park halinde aracına bindiği sırada maskeli saldırgan önce dışarıdan iki el sonra aracın kapısını açarak iki el daha ateş etmişti. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Nurçin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırı sonrası çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen M.N.'yi (17) yakalayarak gözaltına aldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.N işlemlerinin ardından Kartal Adliyesi'ne sevk edildi.

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'Nurçin' cinayetinde flaş gelişme!
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