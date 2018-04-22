Öldürüp yakmışlar

İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda bir kişinin yanmış cesedi bulundu. Olay yerinde incelemelerde bulunan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cesedin Yusuf Işık'a (53) ait olduğunu tespit etti. Polis, çok sayıda dolandırıcılık kaydı olan Işık'ın önce öldürüldüğünü sonra da yakıldığını belirledi. Işık'ın yanmış cesedi, görgü tanıklarının ihbarı üzerine polis tarafından Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerindeki ormanlık alanda önceki gün bulundu. Sarıyer İlçe Emniyeti Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ormanlık alanda ve ceset üzerinde inceleme yaptı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından cesedin bir kısmı yanan kimliği sayesinde Karslı 53 yaşındaki Yusuf Işık'a ait olduğu tespit edildi. Yakılmadan önce göğsünden vurulduğu tespit edilen Işık'ın cesedi otopsi işlemi için adli tıp kurumuna gönderildi. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor. Dosya, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne gönderildi.

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