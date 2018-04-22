Ramazan Bayramı 2018 ne zaman hangi gün kutlanacak? - İşte Ramazan Bayramı tarihi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim ile ilgili önerisinin ardından beklenen açıklama dün geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim tarihini resmen açıkladı. Bu açıklamaların ardından ise vatandaşlar 2018 Ramazan Bayramı tarihi araştırmaya başladı. ''Ramazan Bayramı ne zaman'' cevabı en çok merak edilen sorulardan birisi oldu. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği mübarek 2018 Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi güne denk geliyor?

RAMAZAN BAYRAMI 2018 NE ZAMAN?

Tatil planı yapan binlerce vatandaş 2018 Ramazan Bayramı tarihini şimdiden araştırmaya başladı. Erken seçime de yakın bir tarihe denk gelmesi nedeniyle merak bir hayli arttı. Ramazan Bayramı tarihi şöyle;

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

RAMAZAN BAYRAMI VE ÖNEMİ

Ramazan bayramının birçok anlamı ve önemi mevcuttur. Ramazan ayı boyunca nefsini kontrol etmeyi ve şükretmeyi öğrenen insanlar, Ramazan ayından sonra gelen bayramda ise yoksullara bolca yardım eder ve hem kendi hem evinin temizliğine özen gösterir. Bu bayramda insanlar birbirlerini ziyaret ederek aradaki bağı daha da güçlendirmeye çalışır. Fitre ve zekat, Ramazan bayramından önce verilerek yardıma muhtaç insanların Ramazan bayramını mutlu geçirmesine yardımcı olunur. Bayramın ilk günü camide kılınan namazın da Müslüman toplumlar için önemi büyüktür. Bu namaz kalabalık bir şekilde kılınır ve namazdan sonra camide hutbe okunur.

RAMAZAN AYINDA NELER YAPILIR?

Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah'ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:

* Oruç tutmak

* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak

* Kur'an okumak

* Namazları cemaatle kılmak

* Sahur yapmak

* İftar ettirmek

* Kadir Gecesini aramak

* Sabretmek

* İhsan ve ikramda bulunmak

* Tövbe etmek

* Cenneti istemek

* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

* Ramazan umresi yapmak

* Açları doyurmak

HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V) OKUDUĞU RAMAZAN DUASI

Peygamber Efendimiz, üç aylara eriştiğinde diğer günlere nazaran ibadetlerini daha da artırıyor ve sık sık şu duayı okuyordu: "Allahümme bârik lena fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazan (Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır)."