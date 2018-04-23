Doğu Anadolu’da beyaz örtü

Batı
bölgeleri baharı yaşamaya devam ederken, Doğu Anadolu
'da önceki gün düşen sıcaklıklarla birlikte, kar yağışı da etkisini sürdürüyor. Hakkari
'de önceki akşam etkili olan yağmur, sabah erken saatlerde yerini kara bıraktı. Kentin yüksek kesimlerindeki mahalleler ve dağlar beyaza bürünürken, vatandaşlar meyve ağaçlarının üzerindeki kar yığınlarını elleriyle temizledi. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Yüksekova
ilçesinde de etkili olan kar, kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı. Ağrı
'nın Eleşkirt ilçesinde gece etkili olan kar, kente 20 kilometre mesafedeki 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı'nı beyaza bürüdü. Van
'ın Çatak ilçesinde de yaylalar karla kaplandı. Bu dönemde yaylalara çıkan besiciler, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolculuklarını ertelemek zorunda kaldı.