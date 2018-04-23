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Gençlik merkezinde sır ölüm

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018
İstanbul Avcılar'da gençlik merkezi görevlisi (45) odasında ölü bulundu. Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Avcılar Gençlik Merkezi'ne sabah saatlerinde gelen bir grup öğretmen, odada Ömer Delimehmetoğlu'nu asılı vaziyette görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Delimehmetoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alarak gençlik merkezine gelen Delimehmetoğlu'nun eşi ve çocukları gözyaşları döktü. Evli iki çocuk babası olan Ömer Delimehmetoğlu'nun cesedi, polis ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kurumu'na gönderildi. Mahalle sakinleri Delimehmetoğlu'nun herhangi bir sorununun olmadığını, taşerondan kamuya geçmek için sözlü mülakata girdiğini ve emeklilik için gün saydığını kaydetti.
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Gençlik merkezinde sır ölüm
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