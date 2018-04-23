Göl havzasında kimyasal atık paniği

İstanbul Büyükçekmece Gölü'nün kıyısına nisan başında hidrojen siyanür dökülmesinin yankıları bitmeden yine bir kimyasal atık
skandalı yaşandı. Büyükçekmece göl havzasında yer alan Eskice köyünde yol kenarına gece saat 02.30 sıralarında katı atık döküldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükçekmece Belediye
si'ne bağlı zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD
ekipleri de olay yerine sevk edildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de atığın döküldüğü alana gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Atıktan numune alan AFAD ekiplerinin ilk incelemesinde kimyasal atığın 'Demir (II) Sülfat Heptahitrat' adlı endüstriyel kimyasal tarım ve tekstil boyamada kullanılan bir madde olduğu öğrenildi. Atığı kaçak olarak döken kamyonun belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, "Büyükçekmece göl havzasının ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu bir kez daha görmüş durumdayız. Artık isyan ediyoruz, sesimiz kısıldı. Çünkü bu suyu 17 milyon insan içiyor. İşte bir ay önce gölün öbür yakasına dökülen arsenik zehri 3 saniyede 10 koyun, onlarca tavuğu öldürdü. On gün önce bunun 1 kilometre ilerisine zehirli variller toprağa gömülmüş, çıkarttık. Büyük tehlike altındayız" dedi.