Konya'da 11 kişinin yaralandığı köfte kavgasında flaş gelişme!

KONYA'DA 11 KİŞİNİN YARALANDIĞI KÖFTE KAVGASINDA FLAŞ GELİŞME!

Konya'da geçen yıl pazar yerinde çıkan tüfek, bıçak ve sopaların kullanılıp 11 kişinin yaralandığı kavgada, 3'ü tutuklu 14 sanığın Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yaralama' suçundan yargılanmalarına başlandı. Kavganın, tutuklu sanıklar Muammer Dönmezer (31) ve amcası Hakan Dönmezer'in (36), daha önce yedikleri köftenin parasını vermedikleri için seyyar köfteci Mehmet Ali Durgut'un (31) köfte vermemesi üzerine çıktığı ileri sürüldü.