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'den son dakika açıklaması! O bölgelerde yaşayanlar dikkat

Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin raporunu son dakika olarak paylaştı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Amasya, ve Sivas çevreleri ile Kastamonu, Sinop, , Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. Öte yandan, 'un hava durumu ise, az bulutlu ve 22 derece olarak gözüküyor. İşte 'bugün hava nasıl olacak' sorusunun cevabı...

Giriş Tarihi: 23.4.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 09:48
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O bölgelerde yaşayanlar dikkat

Genel Müdürlüğü'nden alınan son dakika tahminlerine göre, hava sıcaklığı ülke genelinde (3 ila 5 derece) artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Amasya, ve Sivas çevreleri ile Kastamonu, Sinop, , Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bir tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (HARİTALI)

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 25°C
Az bulutlu

EDIRNE °C, 29°C
Az bulutlu

ISTANBUL °C, 22°C
Az bulutlu

KOCAELI °C, 25°C
Az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 24°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

AYDIN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 28°C
Az bulutlu

İZMIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Göller Yöresi'nin öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Az bulutlu

Antalya °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MERSIN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

OSMANİYE °C, 26°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

NİĞDE °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇORUM °C, 23°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 21°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZİNCAN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı bulutlu

TUNCELI °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve güneydoğu, gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinde Orta Akdeniz'de 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O bölgelerde yaşayanlar dikkat
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