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'da ten devrilen yükün altında kalan Afgan öldü

'nın Akyazı ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde, ten devrilen malzemelerin altında kalan Afganistan uyruklu , yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 17:16 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 17:17
Sakarya'da forkliftten devrilen yükün altında kalan Afgan işçi öldü

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Kızılcıkorman mevkisinde bulunan geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. le taşınan malzemeler, bilinmeyen nedenle Afgan 'in üzerine devrildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Sahil'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Afgan işçinin cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nuraga Sahil'in cenazesi, daha sonra otopsi için Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otopsi merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tesiste çalışan işçilerin ifadeleri alındı.

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Sakarya'da forkliftten devrilen yükün altında kalan Afgan işçi öldü
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