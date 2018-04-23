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'da baltalı ve : 2 yaralı

'un Canik ilçesinde çıkan baltalı ve da 2 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 13:25 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 13:26
Samsun'da baltalı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

İddiaya göre, Karşıyaka Mahallesi Mekke Caddesi'nde çay ocağı işleten Şerafettin İ. (59) ile alkol almak için para isteyen Hasan B. (48) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan B. baltayla Şerafettin İ'yi kafasından yaraladı. Şerafettin İ. ise Hasan B'yi sol koltuk altından bıçakladı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince, Şerafettin İ. özel bir hastaneye, Hasan B. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

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Samsun'da baltalı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
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