Serviste unutulan Alperen’in ablası başkanlık koltuğuna oturdu! "Başka çocukların ölmemesi için..."

SERVİSTE UNUTULARAK HAYATINI KAYBEDEN ALPEREN'İN ABLASI BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURDU

İzmir'de geçtiğimiz yıl okul servisinde unutularak hayatını kaybeden minik Alperen'in 11 yaşındaki ablası Yaren Sakin, 23 Nisan'da İzmir Ticaret Odası başkanlık koltuğuna oturdu. Yaren Sakin, başka çocukların ölmemesi için geliştirdiği projenin hayata geçmesini istedi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı seçilen ve mazbatasını bir hafta önce alan Mahmut Özgener ile Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuklarını 11 yaşındaki Yaren Sakin ile 7 yaşındaki Onur Aydoğan'a devretti. Servis aracında unutularak hayatını kaybeden üç yaşındaki Alperen Sakin'in ablası Yaren Sakin, başka Alperenlerin ölmemesi için geliştirdiği servis içi güvenlik sistemi projesinin hayata geçmesi için Mahmut Özgener'den destek istedi.