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Serviste unutulan ’in ablası başkanlık koltuğuna oturdu! "Başka çocukların ölmemesi için..."

'de geçtiğimiz yıl okul servisinde unutularak hayatını kaybeden minik 'in 11 yaşındaki ablası Yaren Sakin, 23 Nisan'da İzmir Ticaret Odası başkanlık koltuğuna oturdu. Yaren Sakin, başka çocukların ölmemesi için geliştirdiği projenin hayata geçmesini istedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 13:30 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 13:44
Serviste unutulan Alperen’in ablası başkanlık koltuğuna oturdu! Başka çocukların ölmemesi için...

SERVİSTE UNUTULARAK HAYATINI KAYBEDEN ALPEREN'İN ABLASI BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURDU

'de geçtiğimiz yıl okul servisinde unutularak hayatını kaybeden minik 'in 11 yaşındaki ablası Yaren Sakin, 23 Nisan'da İzmir Ticaret Odası başkanlık koltuğuna oturdu. Yaren Sakin, başka çocukların ölmemesi için geliştirdiği projenin hayata geçmesini istedi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı seçilen ve mazbatasını bir hafta önce alan Mahmut Özgener ile Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, 'nda koltuklarını 11 yaşındaki Yaren Sakin ile 7 yaşındaki Onur Aydoğan'a devretti. Servis aracında unutularak hayatını kaybeden üç yaşındaki Alperen Sakin'in ablası Yaren Sakin, başka Alperenlerin ölmemesi için geliştirdiği servis içi güvenlik sistemi projesinin hayata geçmesi için Mahmut Özgener'den destek istedi.

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Serviste unutulan Alperen’in ablası başkanlık koltuğuna oturdu! "Başka çocukların ölmemesi için..."
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