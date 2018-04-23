Zonguldaklı Şehriban nine, en çok utandığı anları anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kurslar, Ereğli ilçesinde de ilgi görüyor.

32 EV HANIMI OKUMA YAZMA ÖĞRENİYOR

Çeşitli sebeplerle okula gidememiş ama kendi çocuklarını okutarak hayata bağlayan kimisi torun sahibi 32 ev hanımı, yaklaşık 2 ay önce hizmete giren Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz İlkokulu'nda okuma yazma öğreniyor.

RESMİ AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

Hayırseverler Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz'un destekleriyle Bağlık Mahallesi'nde yapılan 24 derslikli ilkokulun resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Okulun bir sınıfında ise Bağlık Mahallesi'nde oturan 32 ev kadını için okuma yazma dersi veriliyor.

Kursiyerlerden 5 çocuk ve 5 torun sahibi 61 yaşındaki Şehriban Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, okuma yazma öğrenmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Okuma yazma seferberliği yayılıyor!

'İSMİNİ YAZ.' DEDİLER, YAZAMADIM, ÇOK UTANDIM, ÜZÜLDÜM"

Okuma yazma bilmediği dönemlerin zor geçtiğini anlatan Aydoğdu, "Bir gün işim vardı bankaya gittim. 'İsmini yaz.' dediler, yazamadım, çok utandım, üzüldüm ama şimdi ismimi de yazarım, okurum da. Allah razı olsun. Milli eğitimden de öğretmenlerimizden de." dedi.

Torunlarının oturduğu sıralarda okuma yazma öğrenmenin ayrı bir heyecan olduğunu belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Oğlum, 'Anne yazsana?' diyor. Okudukça hevesleniyorum. Çok güzel bir duygu. Pazara iniyorum, oradaki yazıları okumaya başladım artık. Mutlu oluyoruz. 5 çocuğum, 5 de torunum var. Okuma yazmaya gitmemden ötürü onlar da çok seviniyor. Torunum geliyor, 'Anneanne oku.' diyor, yardımcı oluyor, okutuyor beni."

Kursiyerlerden Ayşe Likoğlu da okumayabilmenin çok farklı bir duygu olduğunu ve bu duyguyu çok uzun bir süreden sonra yaşamanın burukluğu içerisinde bulunduğunu ifade etti.