Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Zonguldaklı Şehriban nine, en çok utandığı anları anlattı

lı Şehriban nine, en çok utandığı anları anlattı

'ın Ereğli ilçesinde çeşitli nedenlerle okula gidemeyen ev kadınları, okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kurslara giderek hayallerine kavuşuyor. 2 Ay önce hizmete giren okulda okuma yazma kursuna giden kursiyerlerden 5 çocuk ve 5 torun sahibi , "Bir gün işim vardı bankaya gittim. 'İsmini yaz.' dediler, yazamadım, çok utandım, üzüldüm ama şimdi ismimi de yazarım, okurum da. Allah razı olsun. den de öğretmenlerimizden de" dedi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 19:31 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 19:41
Zonguldaklı Şehriban nine, en çok utandığı anları anlattı

ve eşi 'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kurslar, Ereğli ilçesinde de ilgi görüyor.

32 EV HANIMI OKUMA YAZMA ÖĞRENİYOR

Çeşitli sebeplerle okula gidememiş ama kendi çocuklarını okutarak hayata bağlayan kimisi torun sahibi 32 ev hanımı, yaklaşık 2 ay önce hizmete giren Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz İlkokulu'nda okuma yazma öğreniyor.

RESMİ AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

Hayırseverler Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz'un destekleriyle Bağlık Mahallesi'nde yapılan 24 derslikli ilkokulun resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Okulun bir sınıfında ise Bağlık Mahallesi'nde oturan 32 ev kadını için okuma yazma dersi veriliyor.

Emine Erdoğan: Okuma yazma bilmeyen kimse kalmayacak

Kursiyerlerden 5 çocuk ve 5 torun sahibi 61 yaşındaki , gazetecilere yaptığı açıklamada, okuma yazma öğrenmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Okuma yazma seferberliği yayılıyor!

'İSMİNİ YAZ.' DEDİLER, YAZAMADIM, ÇOK UTANDIM, ÜZÜLDÜM"

Okuma yazma bilmediği dönemlerin zor geçtiğini anlatan Aydoğdu, "Bir gün işim vardı bankaya gittim. 'İsmini yaz.' dediler, yazamadım, çok utandım, üzüldüm ama şimdi ismimi de yazarım, okurum da. Allah razı olsun. den de öğretmenlerimizden de." dedi.

Torunlarının oturduğu sıralarda okuma yazma öğrenmenin ayrı bir heyecan olduğunu belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Oğlum, 'Anne yazsana?' diyor. Okudukça hevesleniyorum. Çok güzel bir duygu. Pazara iniyorum, oradaki yazıları okumaya başladım artık. Mutlu oluyoruz. 5 çocuğum, 5 de torunum var. Okuma yazmaya gitmemden ötürü onlar da çok seviniyor. Torunum geliyor, 'Anneanne oku.' diyor, yardımcı oluyor, okutuyor beni."

Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliğine yoğun ilgi

Kursiyerlerden Ayşe Likoğlu da okumayabilmenin çok farklı bir duygu olduğunu ve bu duyguyu çok uzun bir süreden sonra yaşamanın burukluğu içerisinde bulunduğunu ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Zonguldaklı Şehriban nine, en çok utandığı anları anlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN