10 günde 3 otostopçu genç kazada can verdi

Sırt çantalarını alıp yola çıkan iki gencin Fethiye'de tatil hayali faciayla sona erdi. Korkunç kaza Muğla Seydikemer'de yaşandı. Isparta'da Milli Eğitim Müfettişi olan 53 yaşındaki Erol Bağ idaresindeki otomobil Bayır Mahallesi mevkiinde aşırı hızla viraja girince yoldan çıkıp taklalar atarak araziye savruldu. Aracın hurda yığınına döndüğü kazada sürücü Erol Bağ ile 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Gizem Polat hayatını kaybetti. Polat'ın erkek arkadaşı 21 yaşındaki Salim Yapıcı ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Yapıcı ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi de morga götürüldü. İncelemede otomobilin hız kadranının 130 kilometrede takılı kaldığı belirlendi.