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9 aylık bebek kurbanı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018
9 aylık bebek kaza kurbanı
'nın Taraklı ilçesinde, piknikten dönen 10 kişinin içinde bulunduğu cip, dereye uçtu. 9 aylık bebek öldü, 9 kişi ise yaralandı. önceki gün saat 20.00 sıralarında, Taraklı Hacımurat Mahallesi'nde meydana geldi. 31 yaşındaki Zekeriya Onat idaresindeki cip sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu köprüden dereye uçtu. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yaralıları çıkardı. 9 aylık bebek Hümeyra Onat'ın öldüğü belirlenirken, yaralanan İsmail (72), Zekeriya, Melike (35) ile Saliha Onat (45), Fatma (36), Fatih(39), Ahmet(10), Nurgül(12) ve Eyüp Türkan (14) Taraklı Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı.
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9 aylık bebek kaza kurbanı
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