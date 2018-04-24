9 aylık bebek kaza kurbanı

Sakarya
'nın
Taraklı ilçesinde, piknikten dönen 10 kişinin içinde bulunduğu cip, dereye uçtu. 9 aylık bebek öldü, 9 kişi ise yaralandı. Kaza
önceki gün saat 20.00 sıralarında, Taraklı Hacımurat Mahallesi'nde meydana geldi. 31 yaşındaki Zekeriya Onat idaresindeki cip sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu köprüden dereye uçtu. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yaralıları çıkardı. 9 aylık bebek Hümeyra Onat'ın öldüğü belirlenirken, yaralanan İsmail (72), Zekeriya, Melike (35) ile Saliha Onat (45), Fatma (36), Fatih(39), Ahmet(10), Nurgül(12) ve Eyüp Türkan (14) Taraklı Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı.