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polisi, cinayet zanlısını Bodrum'da balık yerken yakaladı

'da bir restoranda 2 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı olaya karıştığı ileri sürülen bir kişi, organize polisi tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde balık yerken sahte kimlikle yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 10:13
Adana polisi, cinayet zanlısını Bodrum'da balık yerken yakaladı

ADANA POLİSİ, CİNAYET ZANLISINI BODRUM'DA BALIK YERKEN YAKALADI

'da bir restoranda 2 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı olaya karıştığı ileri sürülen bir kişi organize polisi tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde balık yerken sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 11 Eylül 2017 tarihinde gecesi Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda bulunan lüks restoranda meydana geldi.

İddiaya göre, Erkan Çoral (38,) restoranını yaklaşık 5 ay önce Kemal Daş'a (56) kiraladı. Kemal Daş ile Erkan Çoral arasında kira bedeli ve hisse devretme yüzünden anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine Çoral adamlarıyla birlikte restorana gelerek Kemal Daş'ı çıkarmak istedi. Çoral ve Daş'ın adamları silahları çekerek birbirlerine ateş etti.

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Adana polisi, cinayet zanlısını Bodrum'da balık yerken yakaladı
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