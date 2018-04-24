Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Büyükçekmece’de kimyasal atık dökümüne gözaltı

’de kimyasal atık dökümüne gözaltı

Giriş Tarihi: 24.4.2018
Büyükçekmece’de kimyasal atık dökümüne gözaltı
'de dün boş bir araziye kimyasal madde dökülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 19 Mayıs Mahallesi Eski Karaağaç yolu kenarına dün atık kimyasal madde dökülmesi olayına ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede kimyasal maddenin 'Demir2 Sülfat ve Heptohidrot' maddesi olduğu tespit edilirken kimyasal maddeyi 'ta faaliyet gösteren bir tekstil iş yerinden alındığı anlaşıldı. Konuyla ilgili hafriyat kamyonu şoförü E.G. ve kimyasal maddeyi yükleyen kepçeci H.D.'nin sorguları devam ediyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükçekmece’de kimyasal atık dökümüne gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN