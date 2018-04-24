Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Büyükçekmece'de kimyasal madde dökülmesine ilişkin flaş gelişme!

'de kimyasal madde dökülmesine ilişkin flaş gelişme!

'de göl havzasına dökülmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan kamyon şoförü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 12:50 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 13:05
HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ

19 Mayıs Mahallesi Eski Karağaç yolu kenarında göl havzasına pazar günü dökülmüştü. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzergahlardaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek atığın Esenyurt'ta bulunan bir tekstil firmasından yüklendiğini tespit etti. Bunun üzerine tespit edilen kamyonunun GPS kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri dökümün kamyon şoförü E.G. (56) tarafından yapıldığını belirledi. Gözaltına alınan E.G. bugün emniyetteki işlemlerinin ardından "Çevreyi kasten kirletme" suçundan Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

KAMYON SAHİBİNDEN TEPKİ

Polis ekipleri tarafından emniyetten çıkarıldığı sırada şoför E.G.' ye kamyonun sahibi tepki gösterdi. Kendinden habersiz şekilde şoförün yükleme ve döküm yaptığını söyleyen kamyon sahibi , "Utanmıyor musun? Ben sana ekmek veriyorum. İş veriyorum" diye bağırdı. Atık maddeyi döken kamyon şoförü basın mensuplarının neden döktünüz sorusuna ise "Kanıtladınız mı? diyerek yanıt verdi.

Kimyasal maddenin Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemesinde, Demir2 Sülfat ve Heptohidrot maddesi olduğu ve kot taşlama fabrikalarında kullanıldığını tespit etmişti.

Son Dakika Haberi: Büyükçekmece'de kimyasal atık alarmı!
Hangi ülkenin kaç askeri var?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükçekmece'de kimyasal madde dökülmesine ilişkin flaş gelişme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN