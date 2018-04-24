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dünya rekorunu kırdı

Gökçeada'da, "" lakaplı 'ın, "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu kırma denemesi başarıyla sonuçlandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 06:40 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 06:40
Cem Karabay dünya rekorunu kırdı

Dünyada "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip , Norveçli Nils-Roar Selnes'e ait "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu kırdı.

Karabay'ın, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yıl dönümünde, 'nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirdiği rekor denemesi başarıyla sonuçlandı.

Gökçeada Kaymakamlığı ve GESTAŞ'ın desteklediği "" lakaplı Cem Karabay, dün saat 12.00'de Yıldızkoyu'nda bulunan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Sualtı Deniz Parkı'nda özel hazırlanan alanda başladığı denemesinde, Nils-Roar Selnes'e ait 15 saat 10 dakikalık "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu saat 03.11 itibarıyla kırdı.

Karabay'ın arkadaşları, rekorun kırılmasını coşkuyla kutladı. Ayrıca havai fişek atıldı.

Rekor denemesi için 6 metre derinlikte, 2 metrelik sembolik 'nda yaşayan Karabay, yeme, içme, uyuma gibi ihtiyaçlarını suyun altında gideriyor.

Cem Karabay, rekorunu 23 saat 4 dakikaya çıkarmak için sembolik Troya Atı'nda kalmaya devam ediyor.

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Cem Karabay dünya rekorunu kırdı
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