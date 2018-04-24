Çiftlik Bank’ın yazılımcısı yakalandı

"Piramit Sistem Dolandırıcılığı"
yöntemi
olan Çiftlik Bank
'ın
yazılımcısı olduğu
ifade edilen Cudi
Cumhur Y. isimli
şüpheli, İstanbul Maltepe'de
yakalandı. İstanbul Anadolu
Cumhuriyet Savcılığı'nın
yürüttüğü 'Çiftlikbank
Soruşturması' kapsamında dün
yeni bir gelişme daha yaşandı.
Soruşturma kapsamında;
Çiftlik Bank kurgusunun
yazılımcısı olduğu
ifade edilen Cudi
Cumhur Y., İstanbul
Emniyeti Mali
Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü
Polisleri tarafından yakalanarak
gözaltına alındı. İstanbul
Maltepe'de saklandığı adreste
operasyonla gözaltına alınan
Cudi Cumhur Y., İstanbul
Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.