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’ın yazılımcısı yakalandı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018
Çiftlik Bank’ın yazılımcısı yakalandı
"Piramit Sistem Dolandırıcılığı" yöntemi olan 'ın yazılımcısı olduğu ifade edilen Cudi Cumhur Y. isimli şüpheli, İstanbul Maltepe'de yakalandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü 'Çiftlikbank Soruşturması' kapsamında dün yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında; Çiftlik Bank kurgusunun yazılımcısı olduğu ifade edilen Cudi Cumhur Y., İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Maltepe'de saklandığı adreste operasyonla gözaltına alınan Cudi Cumhur Y., İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
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Çiftlik Bank’ın yazılımcısı yakalandı
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