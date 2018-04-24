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Dedektör köpek Şila yine kaçırmadı! 'da tacirlerine darbe

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan araçta dedektör köpeği Şila’nın yaptığı aramada 60 paket halinde 63 kilo 20 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 10:30
Dedektör köpek Şila yine kaçırmadı! Van'da uyuşturucu tacirlerine darbe

Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Van ili Özalp yolunda Adana plakalı bir araç durduruldu.

63 KİLO 20 GRAM TOZ ESRAR

Durdurulan araçta Şila isimli dedektör köpekle yapılan aramada, aracın bagajında çuvallar içerisinde 60 paket halinde 63 kilo 20 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda, 1 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

MÜCADELEYE DEVAM

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken Van Emniyet Müdürlüğü'nün madde kaçaklığı ile mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiği öğrenildi.

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Dedektör köpek Şila yine kaçırmadı! Van'da uyuşturucu tacirlerine darbe
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