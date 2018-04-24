Dedektör köpek Şila yine kaçırmadı! Van'da uyuşturucu tacirlerine darbe

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Van ili Özalp yolunda Adana plakalı bir araç durduruldu.

63 KİLO 20 GRAM TOZ ESRAR

Durdurulan araçta Şila isimli dedektör köpekle yapılan aramada, aracın bagajında çuvallar içerisinde 60 paket halinde 63 kilo 20 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda, 1 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

MÜCADELEYE DEVAM

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken Van Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde kaçaklığı ile mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiği öğrenildi.